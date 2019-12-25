К 1 сентября в Петербург, Ленинградскую и Псковскую области поступило более 30 млн импортных цветов

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены в адреса получателей.

В преддверии Дня знаний традиционно увеличивается грузопоток цветочной продукции, поступившей из Латвии, Литвы и Нидерландов в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

За август 2022 года должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора было проконтролировано 116,4 млн срезанных цветов, прибывших из 27 стран мира. Значительная часть от ввезенного объема партий роз, гвоздик, альстромерий, хризантем, гербер, лилий, гипсофил, гладиолусов и эустом, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле, Эфиопии, ЮАР, Италии и Коста-Рике, поступила на территорию Псковской области – 22, 1 млн штук, Петербурга и Ленобласти – более 11 млн штук, а остальная часть подкарантинной продукции проследовала в разные регионы страны.

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены в адреса получателей.

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Фото: Россельхознадзор