В Ленобласти запретили ввоз более 23 тонн ячменного и пшеничного солода

Государственный инспектор обнаружил, что в протоколах испытаний к декларациям отсутствует информация о проведении лабораторных исследований на наличие в солоде ГМО и канцерогена нитрозоамины.

В Ленинградской области на российско-эстонском участке государственной границы РФ в МАПП Ивангород должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещён ввоз более 23 тонн ячменного и пшеничного солода. Немецкая подкарантинная продукция следовала автомобильным транспортом из Латвии в адрес псковской пивоварни. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Государственный инспектор обнаружил, что в протоколах испытаний к декларациям отсутствует информация о проведении лабораторных исследований на наличие в солоде ГМО и канцерогена нитрозоамины. Ввоз 23 тонн солода на территорию РФ запрещён.

Нитрозамины – группа токсичных канцерогенных веществ, которые содержатся в пищевой продукции, образуются в результате кулинарной обработки, нарушения условий хранения.

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