В Петербург запретили ввозить 19 тонн индийского риса

Установлено, что протокол испытаний выдан лабораторией, не осуществляющей деятельность по указанному адресу.

В Петербург не пропустили 19 тонн импортного риса. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В МАПП "Торфяновка" сотрудник Россельхознадзора выявил нарушения при проведении контроля качества и безопасности риса. Индийская продукция ввозилась в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве.

Было установлено, что протокол испытаний выдан лабораторией, не осуществляющей деятельность по указанному адресу. Ввоз риса на территорию РФ запрещен.

Ранее в Ленобласти изъяли более полутоны молочной продукции на основе пальмового масла.

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