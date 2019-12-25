В Петербург запретили ввозить 19 тонн индийского риса

В Петербург не пропустили 19 тонн импортного риса. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В МАПП "Торфяновка" сотрудник Россельхознадзора выявил нарушения при проведении контроля качества и безопасности риса. Индийская продукция ввозилась в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве.
Было установлено, что протокол испытаний выдан лабораторией, не осуществляющей деятельность по указанному адресу. Ввоз риса на территорию РФ запрещен.
Ранее в Ленобласти изъяли более полутоны молочной продукции на основе пальмового масла.
Фото: pexels
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