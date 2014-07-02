В Ленобласти изъяли более полутоны молочной продукции на основе пальмового масла

Фальсификат отправили в Россельхознадзор для возбуждения дела.

Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с работниками Россельхознадзора пресекли деятельность преступников по изготовлению поддельной молочной продукции с использованием пальмового масла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В одном из гаражей гаражного кооператива на Березовой улице в Сертолово (Всеволожский район Ленобласти) обнаружили незаконное производство. Молочные продукты подделывали трое мужчин и женщина. Подозреваемые в совершении преступления проживали на втором этаже гаража.

Установлено, что в гараже изготавливались спреды, молочные, творожные и сметанные продукты на основе пальмового масла. При этом при продаже продукция позиционировалась как натуральные молочные фермерские продукты. Сбывали продукцию у станций метро, а также во дворах жилых домов спальных районов Петербурга.

Полицейские изъяли более 500 кг фальсификата и отправили его на экспертизу в Россельхознадзор для возбуждения дела.

В отношении индивидуального предпринимателя, который и организовал производство, составили протокол по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).

Ранее сотрудники экономической полиции пресекли деятельность "серых" банкиров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области