В Петербурге в июне построили 92 дома на 3 350 квартир

Лидером в июне 2024 года стал Красногвардейский район.

В июне 2024 года в Северной столице введено в эксплуатацию 166 823,60 кв. м жилья. Это 92 дома на 3 350 квартир, включая индивидуальное жилое строительство, сообщил портал "Строительный Петербург".



Лидером в июне 2024 года стал Красногвардейский район, где сдано 42 920,70 кв.м жилья: 3 дома на 740 квартир.На втором месте оказался Красносельский район. Здесь ввели 2 дома на 931 квартиру общей площадью 35 829,70 кв.м. На третьем месте расположился Приморский район, где построили 2 многоквартирных дома на 35 400,60 кв.м жилья, что составляет 663 квартиры.

Также в июне сдано 30 объектов общегражданского назначения. Среди них: детский сад на 90 мест и школа на 825 мест в Адмиралтейском районе, совмещенный объект образования на 326 мест в Московском районе, детский сад на 215 мест, школа на 1650 мест в Невском районе.

Фото: портал "Строительный Петербург"