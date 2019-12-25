В апреле в Петербурге сдали 92 дома

Лидером по вводу оказался Приморский район.

В Петербурге за апрель 2022 года ввели в эксплуатацию 92 дома на 5 764 квартир, включая индивидуальное строительство. В общей сложности застройщики сдали 254 098,00 кв.м. жилья. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером месяца оказался Приморский район. В этом районе было введено 146 672,80 кв.м — 3 дома на 3 788 квартиры. Второе место занял Выборгский район с 75 393,00 кв.м. жилья, одним домом на 1733 квартиры. Тройку лидеров закрывает Адмиралтейский район. Там построили 13 266,20 кв.м жилой недвижимости — 1 дом, 156 квартир.

Кроме того, во второй весенний месяц сдали 18 объектов общегражданского назначения, например, гостиничный комплекс в Приморском районе.

Отметим, что в марте было сдано 193 жилых дома.



Фото из архива Piter.tv