В Петербурге в июле ввели в эксплуатацию более 448 тысяч "квадратов" жилья

Лидер по вводу жилья в июле – Красносельский район.

В июле 2023 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 448 770 м2 жилья, что составило 206 домов на 9 924 квартиры, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидер по вводу жилья в июле – Красносельский район. Здесь введено в эксплуатацию шесть домов на 3 262 квартиры. Следующим стал Приморский район, где сдано (2 дома на 2 718 квартир. На третьем месте Выборгский район, где введено в эксплуатацию 2 дома на 1 443 квартиры.

Также в июле в Петербурге сдано 23 объекта общегражданского назначения. Например, детские садики на 200 мест в Невском районе и на 140 мест в Приморском районе, несколько школ в разных районах города. Также построены склады и распределительные центры в Пушкинском районе, бизнес-центр в Центральном районе, фитнесс-клуб во Фрунзенском районе.

Фото: портал "Строительный Петербург".