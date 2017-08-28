Петербургские специалисты разобрали завалы Триумфальной Арки в Сирии

Ранее археологи провели опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии.

Петербургские ученые совместно с коллегами из Сирии проведут полномасштабные научные исследования Триумфальной Арки в Пальмире осенью 2022 года. К такому решению пришли специалисты во время второго этапа восстановления уникального объекта.

Второй этап проходил с 14 апреля по 25 мая. В этот период российско-сирийский коллектив разбирал завалы и фиксировал положение каждого фрагмента. Они были пронумерованы и помещены в лапидарий, где проводилось сканирование каждого фрагмента для построения 3D-моделей. Специалисты топографической службы Вооруженных Сил России провели детальную топографическую съемку всей территории Арки и тех конструкций, которые устояли. По сохранившимся расчищенным пилонам Арки были построены 3D-модели.

Для того, чтобы получить полную информацию о строительной истории объекта, потребуются раскопки. Проект реставрации направят в ЮНЕСКО.

Над восстановлением Арки работают специалисты Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН и Генерального департамента древностей и музеев Сирии.

Напомним, арка была взорвана террористами в 2015 году.

Фото: Pixabay