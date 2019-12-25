Терапевт связал чувствительность к холоду с заболеванием

Но такое происходит редко. Обычно чувствительность к холоду – не врачебный случай.

Если человек мерзнет даже в очень теплой одежде, нужно ли ему обратиться к врачу? На этот вопрос ответил в интервью радио Sputnik терапевт Филипп Кузьменко.

Медик отметил, что повышенная чувствительность к холоду не является редкостью. И обычно дело не в каком-то заболевании. Исключение – нарушение работы щитовидной железы. Но в этом случае человека также будут беспокоить вялость, сонливость и ряд других симптомов.

Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость. Филипп Кузьменко, терапевт

Для выявления проблем щитовидной железы делается соответствующий тест, если он не показал патологий, то чувствительность к холоду – не врачебный случай. Можно попробовать закалять организм, но это временная мера. Как только человек перестанет закаляться, все вернется на круги своя. Препаратами и медицинским оборудованием это не исправить.

Ранее гастроэнтеролог опроверг популярные мифы о несовместимости продуктов.

Фото: pixabay