Петербуржцы с помощью VR-очков могут попытаться совершить побег из тюрьмы Трубецкого бастиона

Участникам игры предлагается попытаться совершить побег из самой охраняемой тюрьмы царской России, из которой за все время её функционирования, как пенитенциарного учреждения, не было ни одного побега.

В Государственном музее истории Санкт-Петербурга был дан старт новому VR-проекту "Побег из Петропавловской крепости". Теперь петербуржцы и гости города с помощью VR-очков могут погрузиться в трехмерное пространство и попасть в камеры и коридоры тюрьмы Трубецкого бастиона. Об этом сообщила пресс-служба ГМИ СПб.

Участникам игры предлагается попытаться совершить побег из самой охраняемой тюрьмы царской России, из которой за все время её функционирования, как пенитенциарного учреждения, не было ни одного побега.

Игрокам предоставляется три попытки. Участники смогут выбраться из стен "русской Бастилии" только проявив смекалку и использовав полученные знания об истории тюрьмы Трубецкого бастиона: о режиме и условиях содержания узников, об охране и особенностях устройства тюремного здания.

Попробовать свои силы можно в Нарышкином бастионе (в помещении сувенирного магазина) ежедневно с 12:00 до 19:00 (начало последнего сеанса в 18:30). Продолжительность сеанса игры: до 25 минут (в зале оборудовано 4 игровых места).

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Видео: пресс-служба ГМИ СПб