В музей "Павловск" после реставрации вернулся Севрский туалетный прибор

Сервиз был преподнесен великому князю Павлу Петровичу и его супруге от имени французских королей – Людовика XVI и Марии Антуанетты.

В музей-заповедник "Павловск" в экспозицию Парадной спальни после реставрации вернулся Севрский туалетный прибор. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Около года вещи из уникального сервиза, выполненного в 1782 году в технике "ювелирного фарфора" на легендарной мануфактуре под Парижем, находились на реставрации. Сервиз был преподнесен великому князю Павлу Петровичу и его супруге от имени французских королей – Людовика XVI и Марии Антуанетты.

Это второй раз за историю дворца, когда сервиз покидал свое родное место. Первый раз в 1941 году, когда Севрский туалетный прибор был отправлен в эвакуацию, обозначенный в списке предметов как шедевр "№ 1".





На экспозицию вещи из туалетного прибора возвращаются партиями: сейчас под футляром на специальном столе размещены 34 отреставрированных предмета. Остальные 38 предметов пока находятся на реставрации.





Помимо реставрации предметов из Севрского сервиза мастера воссоздали защитный колпак по фотографиям начала XX века, когда его и установили над хрупким шедевром. Первоначальный футляр не эвакуировали, и он был утрачен во время оккупации. Новый был выполнен в 1960-е годы.

Также в Павловском дворце завершают реставрацию оклада иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: музей-заповедник "Павловск"