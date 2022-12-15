Дочерняя компания Sollers подала в суды Петербурга и Ленобласти иск к Hyundai на 180 млн рублей

Судебное заседание пройдет 19 декабря.

ООО "Литейный завод "РосАЛит" из Нижегородской области, входящий в Sollers, подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг РУС" на сумму около 180 млн рублей. Об этом пишет 2 ноября ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Судебное заседание пройдет 19 декабря. Третьим лицом выступит завод по производству двигателей Hyundai WIA.

Напомним, что петербургский автомобильный завод Hyundai продлил режим простоя до 30 ноября текущего года. На данный момент в простое находятся 534 человека – примерно половина штатной численности предприятия.

Фото: Hyundai