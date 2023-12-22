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Возгорание произошло в складском помещении на ледоколе "Ермак"

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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе "Ермак" в Большом порту Санкт-Петербурга.

В Петербурге 29 февраля в морском порту горел списанный ледокол "Ермак". Возгорание на площади 20 квадратных метров тушили 12 единиц техники и 46 человек личного состава МЧС.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе "Ермак" в Большом порту Санкт-Петербурга. По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении на первой палубе. На судне проводились сварочные работы.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Видео: МЧС 

Теги: ледокол, морской порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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