На Школьной улице из-за возгорания газовой колонки погиб 59-летний мужчина

Повреждений и обрушений конструкций квартиры и дома нет.

В Приморском районе Петербурга из-за возгорания газовой колонки погиб 59-летний мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 18 декабря в двухкомнатной квартире дома 60 по Школьной улице при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание газовой колонки. В квартире был обнаружен обгоревший труп 59-летнего хозяина квартиры.

Повреждений и обрушений конструкций квартиры и дома нет, квартира площадью 63 м2 выгорела полностью, из дома были эвакуированы около 80 человек.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее при пожаре на Малом Резвом острове погиб человек.

Фото: Piter.tv