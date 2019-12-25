  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После изнасилования женщины в Пикалево возбудили уголовное дело
Сегодня, 9:20
30
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После изнасилования женщины в Пикалево возбудили уголовное дело

0 0

Её на улице обнаружили прохожие.

После изнасилования и избиения женщины в городе Пикалево Бокситогорского района возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 28 августа за домом 11 по улице Горняков с резаной раной шеи была обнаружена 42-летняя жительница Вологодской области. После оказания медицинской помощи от нее поступило заявление о том, что ночью она была избита и изнасилована неизвестным мужчиной.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, пикалево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии