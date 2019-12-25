После изнасилования женщины в Пикалево возбудили уголовное дело

Её на улице обнаружили прохожие.

После изнасилования и избиения женщины в городе Пикалево Бокситогорского района возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 28 августа за домом 11 по улице Горняков с резаной раной шеи была обнаружена 42-летняя жительница Вологодской области. После оказания медицинской помощи от нее поступило заявление о том, что ночью она была избита и изнасилована неизвестным мужчиной.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv