Жителям Красносельского района вернули электричество

Вечером 27 декабря в районе случилось аварийное отключение электроэнергии.

Специалисты "Россети Ленэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Красносельского района, попавших в зону отключения (в районе улиц Пионерстроя и пограничника Горькавого). Об этом Piter.tv утром 28 декабря сообщила пресс-служба компании.

На оборудовании 10 кВ произошло технологическое нарушение. С 2:43 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Для запитывания потребителей были использованы 29 дизель-генераторных установок. В работах были задействованы 39 оперативных бригад.

Фото: vk.com/spb_today