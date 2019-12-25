  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге воспитанница детского сада скончалась в карете скорой помощи
Сегодня, 9:04
425
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге воспитанница детского сада скончалась в карете скорой помощи

0 0

Труп направлен в морг для установления причины смерти. 

Во Фрунзенском районе полуторогодовалая воспитанница детского сада скончалась в машине скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

В 11:00 13 сентября из детского сада скорой была забрана полуторогодовалая девочка. В 11:35 она скончалась в автомобиле скорой. Труп направлен в морг для установления причины смерти. 

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее стало известно, что петербурженка бросила 8-летнего сына и сообщила соседям по телефону об их обязанности кормить его.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, детский сад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии