В Петербурге воспитанница детского сада скончалась в карете скорой помощи

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Во Фрунзенском районе полуторогодовалая воспитанница детского сада скончалась в машине скорой помощи. Об этом стало известно Piter.tv.

В 11:00 13 сентября из детского сада скорой была забрана полуторогодовалая девочка. В 11:35 она скончалась в автомобиле скорой. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее стало известно, что петербурженка бросила 8-летнего сына и сообщила соседям по телефону об их обязанности кормить его.

Фото: Piter.tv