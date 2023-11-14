От армии к гражданскому рынку: сколько сейчас стоят военные внедорожники

Сегодня такие автомобили остаются востребованными и в России, хотя их стоимость может варьироваться в широких пределах.

Многие современные внедорожники начинали свою историю как армейские автомобили, созданные для военных операций и спецслужб. Со временем они трансформировались в гражданские версии, сохранив при этом отличную проходимость и надежность. Сегодня такие автомобили остаются востребованными и в России, хотя их стоимость может варьироваться в широких пределах. Ко Дню защитника Отечества редакция 110km.ru проследила родословную некоторых современных внедорожников.

Jeep Wrangler

Этот внедорожник ведет свою родословную от легендарного Willys MB, разработанного в годы Второй мировой войны для нужд армии США. В 1986 году на его основе появилась гражданская модель Jeep Wrangler, ставшая иконой среди внедорожников. Современная версия четвертого поколения (JL) оснащена рамной конструкцией, жестко подключаемыми мостами и возможностью демонтажа крыши и дверей. В России Wrangler официально не продается, но доступен через параллельный импорт. Стоимость – от 9 до 19 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 300

История этого внедорожника началась в 1950 году, когда Япония разрабатывала легкие военные автомобили для внутренних сил правопорядка. Первая модель, Toyota BJ, была создана по мотивам Willys MB, но с более мощным мотором и усиленной рамой. Современный Land Cruiser 300 дебютировал в 2021 году, сохранив внедорожные качества и надежность. В зависимости от комплектации, его цена составляет от 12 до 25 млн рублей.

Mercedes-Benz G-Class

Разработанный в 1970-х годах по заказу шахиншаха Ирана, Gelandewagen быстро нашел применение в армиях многих стран. Первая версия (W460) появилась в 1979 году, а армейские модификации G-Class до сих пор используются военными по всему миру. Последнее поколение W465, представленное в 2023 году, сочетает роскошный салон с выдающейся проходимостью. Стоимость нового G-Class в России – от 24 до 37 млн рублей.

УАЗ Hunter

Советский внедорожник УАЗ-469, созданный для армии в 1972 году, получил новую жизнь в виде модели УАЗ Hunter. В отличие от зарубежных аналогов, эта машина практически не изменилась внешне, сохранив классический армейский дизайн и простоту конструкции. Сегодня новый Hunter можно купить от 1,6 до 1,9 млн рублей.

BAIC BJ40

Китайский внедорожник BJ40 ведет свою историю от военной модели Beijing BJ 212, разработанной в 1960-х годах. В современной версии BJ40 получил дизайн в стиле Jeep Wrangler с откидным лобовым стеклом и съемной крышей. В России он доступен по цене от 3,7 до 4,0 млн рублей.

Несмотря на военные корни, эти внедорожники остаются актуальными и на гражданском рынке.

Фото: unsplash (Vitali Adutskevich)