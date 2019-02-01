Петербург переживает жару: специалисты Комблага поливают улицы, спасают растения, вывозят мусор

В северных районах города жара к концу недели сменилась кратковременным дождём — выпало более 8 мм осадков.

Вторая половина июля в Петербурге выдалась особенно жаркой. Чтобы помочь горожанам легче переносить зной и охладить раскалённые улицы, городские службы выпустили на маршруты десятки поливальных машин. За неделю они израсходовали 61 тысячу кубометров воды — её направляли на самые разогретые участки: магистрали, перекрёстки, площади и районы плотной застройки. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству.

В северных районах города жара к концу недели сменилась кратковременным дождём — выпало более 8 мм осадков. Однако это не изменило общей погодной картины, и коммунальные службы продолжили активно использовать воду, особенно в преддверии празднования Дня Военно-морского флота. Дополнительное внимание уделили Сенатской площади, Якорной площади в Кронштадте и подходам к Медному всаднику и памятнику Ушакову.

Особо тщательно убирали зоны рядом с кафе, станциями метро, остановками и урнами. За неделю вывезено 1 200 кубометров мусора и 1 100 тонн смёта.

Садовники в это время работали в усиленном режиме: ежедневно поливали молодые деревья, кустарники и цветники. За семь дней полив провели для 50 тысяч деревьев, 310 тысяч кустов и почти 220 тысяч квадратных метров цветников. Основной полив проводился утром и вечером, чтобы минимизировать испарение.

Кроме того, в Московском районе на улице Орджоникидзе открылась новая площадка для выгула и дрессировки собак — третья по счёту, созданная в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

В понедельник к уборке улиц приступили 529 единиц техники и 926 сотрудников ручного труда. Обратиться по вопросам благоустройства можно в дежурную службу Комитета: 576-14-83.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга