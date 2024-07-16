Водитель остановился на третьей полосе КАД для замены спустившегося колеса

Остановка на магистрали, тем более для замены колеса, категорически запрещена ПДД.

Очередной "вопиющий случай" нарушения правил безопасности наблюдали дорожники 15 июля через камеры на КАД Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

На одном из самых загруженных участков магистрали около пяти вечера водитель Daewoo Matiz решил поменять колесо. Выбрал для этого он даже не полосу безопасности (где по правилам тоже стоять нельзя), а третью, на которой скорость потока обычно около 110 км/ч или больше. ФКУ Упрдор Северо-Запад

Во время движения водитель легковушки, по-видимому, заметил неполадку и решил не продолжать движение. Некоторое время машина просто стояла на аварийке. Затем рядом остановилась "Газель", водители принялись за замену колеса. По удивительному стечению обстоятельств обошлось без ДТП, и автомобили просто уехали.

Остановка на магистрали, тем более для замены колеса, категорически запрещена ПДД. Спущенное колесо никак не помешает продолжить движение до места безопасной остановки. Именно из-за преступной халатности таких водителей, когда в стоящие авто на большой скорости врезаются другие машины, у нас случаются аварии с тяжелейшими последствиями, погибшими и ранеными. Максим Богатюк, начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Видео: ФКУ Упрдор Северо-Запад