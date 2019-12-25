В Ленобласти водитель пожарного автомобиля в интернете попытался совратить 10-летнего ребёнка

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

В Ленинградской области водителя пожарного автомобиля задержали по подозрению в покушении на иные действия сексуального характера в отношении 10-летнего ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что 37-летний водитель пожарного автомобиля, в период с 18 по 19 августа в соцсети "ВКонтакте" совершил покушение на иные действия сексуального характера в отношении 10-летнего ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Задержанный был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Ранее петербурженка обвинила своего знакомого в изнасиловании.

Фото: Piter.tv