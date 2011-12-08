Во время застолья на Передовиков мужчина ударил соседа ножом в живот

Пострадавший с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Александровскую больницу.

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина во время застолья ножом ударил соседа. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавший утром 30 декабря сам позвонил в экстренные службы. Она заявил, что сосед порезал его ножом. Прибывшими полицейскими было установлено, что в квартире дома по улице Передовиков 47-летний Ш. во время ссоры, возникшей после распития алкоголя ударил ножом в живот 47-летнего соседа Я. Пострадавший с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Александровскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан. Он неоднократно был судим за кражи, повреждение чужого имущества, неуплату алиментов, угрозу убийством.

Ранее пьяная пенсионерка ранила ножом сына на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv