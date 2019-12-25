Во дворе на Товарищеском проспекте сбили первоклассницу

Девочка находилась на улице в сопровождении родителей.

Во дворе на Товарищеском проспекте водитель сбил первоклассницу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 21-летний водитель на Ford Fusion наехал на девочку, внезапно вышедшую из-за припаркованного автомобиля справа налево. В результате пострадавшая с закрытым переломом правой наружной лодыжки со смещением, ушибами и ссадинами правой стопы, в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу.

Девочка находилась на улице в сопровождении родителей.

На прошлой неделе женщина на Audi сбила шестиклассника-самокатчика на Торжковской улице.

Фото: Piter.tv