Во Всеволожском районе 16-летний юноша погиб за рулем автомобиля

Авария произошла по дороге в деревню Елизаветинка.

В субботу, 10 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти школьник решил покататься на автомобиле матери. Развлечение закончилось для него трагически. Подросток попал в ДТП и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что авария произошла по дороге в деревню Елизаветинка. 16-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

Сотрудники полиции проводят проверку. Сейчас они выясняют, откуда у подростка ключи от машины 47-летней матери.

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Фото: Piter.tv