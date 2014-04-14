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Во Всеволожском районе 16-летний юноша погиб за рулем автомобиля
Сегодня, 12:13
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Во Всеволожском районе 16-летний юноша погиб за рулем автомобиля

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Авария произошла по дороге в деревню Елизаветинка.

В субботу, 10 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти школьник решил покататься на автомобиле матери. Развлечение закончилось для него трагически. Подросток попал в ДТП и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что авария произошла по дороге в деревню Елизаветинка. 16-летний водитель Renault Logan не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

Сотрудники полиции проводят проверку. Сейчас они выясняют, откуда у подростка ключи от машины 47-летней матери. 

Ранее на Piter.tv: на КАД столкнулись самосвал и легковой автомобиль.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, дтп в ленобласти, погиб подросток, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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