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МО "Звездное" проверят на законность и эффективность расходования бюджета
Сегодня, 11:16
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МО "Звездное" проверят на законность и эффективность расходования бюджета

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В 2021 году бюджет округа составил 127 млн рублей.

Контрольно-счетная палата проверит формирование и исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Петербурга МО "Звездное". Проверка начнется завтра, 24 августа. Она будет проходить под руководством аудитора Юрия Шутова.

Специалисты оценят, насколько МО законно, эффективно и целесообразно использовало бюджетные средства в 2019-2021 годах. В этом году округу выделили 127 млн рублей. В 2020 — 139 млн рублей, а годом ранее — 143,9 млн рублей.  

Проверка завершится 1 октября. 

Ранее проверка прошла в другом муниципальном округе Московского района. У "Гагаринского" обнаружили нарушения на общую сумму более 50 млн рублей. 

Фото: ВКонтакте / МО Звёздное

Теги: бюджет петербурга, мо звездное, проверка ксп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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