Одного из организаторов 15-ти нелегальных казино в Петербурге отправили в СИЗО

Каждое заведение приносило владельцам более 6 млн. рублей наличных денег.

Суд Октябрьского района Северной столицы постановил заключить под стражу обвиняемого в организации незаконной организации азартных игр. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно версии следствия, задержанный накануне мужчина причастен к группе людей, которые владеют 15-ю нелегальными игровыми зонами в Санкт-Петербурге. В преступный сговор они вступили еще в 2020 году. С тех пор, организовав по городу целую сеть онлайн-казино, они проводили игры и получали большой доход от своей деятельности.

Высказывать свое отношение к обвинению и давать показания фигурант дела отказался. Его защита просила у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Он пробудет под стражей до 21 марта.

Вчера мы рассказывали о масштабном рейде силовиков, "накрывших" сразу 7 нелегальных игровых зон в Северной столице.

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