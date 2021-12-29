В Выборгском районе обнаружили клуб подпольных игр

В прошлый четверг, 6 января, в полицию Выборгского района сообщили о незаконной организации игровой деятельности, в доме 5/3 по Выборгскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Сотрудники полиции пришли по адресу вечером и обнаружили 35 игровых автоматов, 17 системных блоков, 17 мониторов, предназначенных для проведения подпольных игр. На момент обыска в кассе было 100 тысяч рублей. В зале было шесть игроков, два администратора и охранник – их доставили в отдел полиции.
По предварительной версии, заведение существует месяц. Сейчас оперативники устанавливают незаконный доход, полученный от этой деятельности, а также всех соучастников преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье о "Незаконной организации и проведении азартных игр" в отношении двух администраторов. Их отпустили по подписке о невыезде.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все