В Выборгском районе обнаружили клуб подпольных игр

В игровом помещении находилось 6 игроков, два администратора и охранник указанного заведения. Всех доставили в отдел полиции.

В прошлый четверг, 6 января, в полицию Выборгского района сообщили о незаконной организации игровой деятельности, в доме 5/3 по Выборгскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Сотрудники полиции пришли по адресу вечером и обнаружили 35 игровых автоматов, 17 системных блоков, 17 мониторов, предназначенных для проведения подпольных игр. На момент обыска в кассе было 100 тысяч рублей. В зале было шесть игроков, два администратора и охранник – их доставили в отдел полиции.

По предварительной версии, заведение существует месяц. Сейчас оперативники устанавливают незаконный доход, полученный от этой деятельности, а также всех соучастников преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о "Незаконной организации и проведении азартных игр" в отношении двух администраторов. Их отпустили по подписке о невыезде.

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