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В Ярославле полицейские ликвидировали нелегальное игорное заведение

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В ходе обыска изъяли 18 аппаратов, посредством которых незаконно проводились азартные игры.

В Ярославле полицейские ликвидировали нелегальное игорное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, заведение располагалось на первом этаже дома на Московском проспекте. В ходе обыска правоохранители изъяли 18 аппаратов, посредством которых незаконно проводились азартные игры, а также денежные средства. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к организации и проведению азартных игр.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае задержали нетрезвого водителя снегохода.

Видео: УМВД по Ярославской области

Теги: нелегальное казино, полиция, уголовное дело, ярославль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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