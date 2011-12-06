В ходе обыска изъяли 18 аппаратов, посредством которых незаконно проводились азартные игры.

В Ярославле полицейские ликвидировали нелегальное игорное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, заведение располагалось на первом этаже дома на Московском проспекте. В ходе обыска правоохранители изъяли 18 аппаратов, посредством которых незаконно проводились азартные игры, а также денежные средства. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к организации и проведению азартных игр.

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Видео: УМВД по Ярославской области