В Ярославле полицейские ликвидировали нелегальное игорное заведение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, заведение располагалось на первом этаже дома на Московском проспекте. В ходе обыска правоохранители изъяли 18 аппаратов, посредством которых незаконно проводились азартные игры, а также денежные средства. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к организации и проведению азартных игр.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае задержали нетрезвого водителя снегохода.
Видео: УМВД по Ярославской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все