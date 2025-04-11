В Красноярском крае задержали нетрезвого водителя снегохода

При задержании выяснилось, что у мужчины не было водительского удостоверения.

В Красноярском крае инспекторы ДПС в результате погони задержали нетрезвого водителя снегохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, водитель снегохода проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В попытке скрыться лихач совершил маневр поворота, и его транспортное средство снова опрокинулось.

При задержании выяснилось, что у мужчины не было водительского удостоверения. Кроме того, у гражданина имелись признаки опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Архангельской области инспекторы ДПС изъяли у автомобилиста поддельное водительское удостоверение.

Видео: УМВД по Красноярскому краю