Выяснилось, что водитель проходил обучение в автошколе, но не завершил его.

В Архангельской области инспекторы ДПС изъяли у автомобилиста поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, сотрудники Госавтоинспекции постановили автомобиль Ford для проверки документов у 21-летнего водителя. Выяснилось, что документ с аналогичным номером ранее был выдан другому человеку. У водителя изъяли удостоверение, а его машину поместили на специализированную стоянку.

Позже выяснилось, что водитель проходил обучение в автошколе, но не завершил его. Кроме того, он приобрел за 65 тысяч рублей фальшивый документ. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Архангельской области