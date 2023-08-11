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В 2024 году общий вклад туристов в экономику Петербурга достиг 730,5 млрд рублей
Сегодня, 13:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В 2024 году общий вклад туристов в экономику Петербурга достиг 730,5 млрд рублей

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Турпоток в Петербурге в 2024 году составил 11,6 млн человек.

В 2024 году общий вклад туристов в экономику Петербурга достиг 730,5 млрд рублей – на 51% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в Смольном.

Турпоток в Петербурге в 2024 году составил 11,6 млн человек – на 23% больше, чем годом ранее и на миллион человек больше показателей "эталонного" 2019 года.

Средний чек туриста в Петербурге в 2024 году составил 56 тысяч рублей за поездку для отечественного путешественника, 77 тысяч рублей для гостя из СНГ и 122 тысячи рублей для туриста из стран дальнего зарубежья. 

Большая часть расходов приходится на транспорт и питание (по 20%), а также проживание (почти 17%). На приобретение разных товаров гости Петербурга отводят порядка 13% бюджета поездки, из них чуть меньше половины – на сувениры. Еще около 8% чека – это посещение музеев, театров, выставок и других объектов культуры.  

Также на увеличение количества зарубежных туристов влияет введение электронной визы с 1 августа 2023 года и запуск безвизового туристского обмена с Китаем и Ираном.

Фото: Piter.tv

Теги: туристы, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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