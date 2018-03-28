В Петербурге произвели выстрел из пушки в память о жертвах в Кемерове

В Санкт-Петербурге 28 марта в 12.00 пушка Петропавловской крепости выстрелила в память о погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Корреспондент Piter.tv зафиксировал происходящее на видеозапись.
Стоит отметить, что залпы из артиллерийской пушки в Петропавловской крепости Северной столицы происходит каждый день в полдень. Сегодня ветеран службы ракетно-артиллерийского вооружения Михаил Наквасин совершил выстрел из пушки, посвященный жертвам трагедии.
Напомним, 25 марта пожар в Кемерове унес жизни более 60 человек.
Видео: Piter.tv