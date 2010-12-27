Симфонический оркестр Мариинского театра исполнит "Реквием" в память жертв трагедии в Кемерове

В качестве дирижера на концерте выступит Валерий Гергиев.

Сегодня, 28 марта, в Мариинском театре в память о погибших в пожаре в Кемерово, прозвучит музыка Верди. Об этом утром сообщил "ИНТЕРФАКС. Северо-Запад".

Коллектив театра выразил свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. В День траура музыканты исполнят знаменитый "Раквием" итальянского композитора. В качестве дирижера на концерте выступит Валерий Гергиев. Солировать будут артисты театра Татьяна Сержан, Ольга Бородина, Отар Джорджикия, Станислав Трофимов. Концерт начнется в 8 часов вечера.

В связи с трауром, Мариинка также изменила репертуар театра. Вместо балета "Пахита" в театре пройдет "Жизель".