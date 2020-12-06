В Мастерской Аникушина рассказали о новой выставке, посвященной Чехову

В преддверии открытия новой выставки в Мастерской Аникушина, Piter.tv узнал, как ее готовили.

Ровно через 20 дней, 22 декабря, в Мастерской Аникушина (Вяземский переулок, 8) открывается новая выставка, посвященная Антону Павловичу Чехову. В музее Piter.tv рассказали, сколько времени занимает подготовка и почему героем стал именно писатель.

Как оказалось, Чехов был важным героем в жизни Михаила Константиновича Аникушина. Над памятником Чехову для Москвы скульптор работал почти половину своей жизни – 37 лет.

Мы захотели разобраться, что именно происходило на протяжении этих лет, какие мысли посещали Аникушина, что его вдохновляло, а что, наоборот, тормозило процесс. Нам хочется поговорить с посетителями про требовательность к себе и перфекционизм, про то, возможно ли до конца постичь другого человека и рассказать о нем объективно, про радость и муки творчества. И наконец, это выставка про двух мастеров своего дела, которые оставались честны перед собой. сообщили в музее

Посетителя увидят около 30 скульптур из собрания Государственного музея городской скульптуры и коллекции дочери скульптора Нины Михайловны Аникушиной. Помимо этого организаторы предоставят фото и рисунки, создадут звуковые и световые инсталляции.

В сообществе "Мастерская Аникушина" к петербуржцам обратились с просьбой предоставить советские книги писателя в твердом переплете. Горожане могут подарить произведения музею, либо оставить на хранение и забрать через 11 месяцев.

Михаил Аникушин очень подробно изучал творчество Антона Павловича, ему порой казалось, что "никто лучше его не знает". Мы решили предоставить посетителям возможность самостоятельно полистать произведения Чехова, зацепиться глазом за те или иные цитаты или отметить свои любимые места, освежить в памяти свой образ Чехова и посмотреть на писателя глазами Михаила Аникушина. пояснили в мастерской

Попасть на выставку можно будет в течение 11 месяцев, до 20 ноября 2022 года. В музее скульптора нам рассказали, что подготовка занимает около года. В течение месяца специалисты демонтируют предыдущую временную выставку и монтируют необходимые выставочные конструкции, световое и звуковое оборудование, расставляют скульптуры и подготавливают пространство для новой выставки.

В этот раз инсталляции будут расположены не только в основном зале мастерской, как это бывает обычно, но и мемориальные комнаты, что усложняет задачу организаторам.

Михаил Аникушин – советский, российский скульптор-монументалист, педагог, общественный деятель. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда,Лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина.

Его работы можно увидеть не только в Петербурге, но в Москве, Калининграде, Самаре, Нагасаки и других городах.

Напомним, ежедневно петербуржцы проходят мимо его скульптур на площади Искусств и в метро "Пушкинская" (скульптуры А.С. Пушкина), на Московской площади (скульптура В.И. Ленина) и многих других.

Фото: Мастерская Аникушина / Вконтакте (Ксения Сытина; Галина Чернявская)