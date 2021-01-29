Чехов-тайм: обзор спектакля "Иванов" ко дню рождения драматурга

29 января, 161 год назад, родился писатель и драматург Антон Чехов. Piter.TV рассказывает, как на площадке театра ЦехЪ состоялась премьера его пьесы “Иванов”.

В создании постановки участвовали актеры нескольких театров: Этюд-театра, СХТ и Городского театра. Постановку впервые представили публике 26 ноября 2020. "Иванов" - первая пьеса Чехова, которая ставилась на сцене. Автор создавал ее как комедию, где персонаж Николай Иванов - "обыкновеннейший человек, совсем не герой".

Премьера состоялась в 1887 году в Театре Корша. Там пьесу не поняли: "актеры несут бред, и берут не те роли, которые нужно". Позже Чехов изменил жанр комедии на драму, и через год пьесу увидели на сцене Александринского театра. Однако режиссер Ф. А. Федоров-Юрковский не разобрался в характере героя. Так как у Чехова нет главных и второстепенных героев, каждый актер постановки старался донести до зрителя личную драму каждого персонажа.

По словам артистов, над чеховскими произведениями интересно долго работать, разбирать их, изучать и открывать новые смыслы.

Ни один спектакль не похож на предыдущий, ведь зрители воспринимают историю Иванова каждый раз по-новому, и каждый раз задумываются о значимых для них ценностях.

Ранее мы рассказывали, как зрители Городского театра отправились в путешествие в средневековую Фландрию.

Видео: Piter.TV