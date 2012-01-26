Посетителям рассказали о строительной отрасли нашего города, о достижениях и рекордах, а также о возведении социальных объектов.

В историческом парке "Россия – моя история" в рамках выставки "Мой Петербург" прошел День Комитета по строительству Петербурга. Посетителям рассказали о строительной отрасли нашего города, о достижениях и рекордах, а также о возведении социальных объектов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Все участники смогли попробовать свои силы в викторине на знание строительных терминов, материалов и истории города. Самые активные получили ценные призы от петербургских строительных компаний.

В зоне презентации работала выставка рисунков победителей разных лет конкурса "Мои родители – строители!" и фотозона "Вместе строим будущее".

В рамках Дня Комитета по строительству гостям парка рассказали о возведении новых станций петербургского метрополитена. Представители ярких строительных династий рассказали об истории своих семей и профессиональных достижениях. Например, суммарный трудовой стаж семьи Коровьяковых-Гармаш, которые работают в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", составил более 135 лет.

Завершился День Комитета по строительству концертом с участием лауреатов и победителей творческого конкурса "Нам песня строить и жить помогает".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"