Смольный представил выставку художников-фронтовиков Лодейного Поля

Их работы показываются в Северной столице впервые.

Выставочный зал "Смольный" приютил выставку "Художники Победы", на которой представлены работы фронтовиков из Лодейнопольского музея – первого, основанного в годы Великой Отечественной войны, – сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Мы бесконечно преклоняемся перед людьми, жившими на территории нашего региона, защищавшими Родину и основавшими музей "Свирской Победы", которым мы сегодня гордимся. Нами принято важное решение о поэтапной реставрации этого парка и музея. Уже в этом году планируется представить художественную концепцию его развития. Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области

В частности, на экспозиции выставлены рисунки фронтовых художников Ярослава Титова, Михаила Копейкина, Леонида Байкова и Евгения Расторгуева. В центре выставки – разрушенное Лодейное Поле 1955 года, а также сцены боев за реку Свирь.

Ранее охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Администрация Ленинградской области