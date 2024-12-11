Смольный представил выставку художников-фронтовиков Лодейного Поля

Выставочный зал "Смольный" приютил выставку "Художники Победы", на которой представлены работы фронтовиков из Лодейнопольского музея – первого, основанного в годы Великой Отечественной войны, – сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Мы бесконечно преклоняемся перед людьми, жившими на территории нашего региона, защищавшими Родину и основавшими музей "Свирской Победы", которым мы сегодня гордимся. Нами принято важное решение о поэтапной реставрации этого парка и музея. Уже в этом году планируется представить художественную концепцию его развития.
Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области
В частности, на экспозиции выставлены рисунки фронтовых художников Ярослава Титова, Михаила Копейкина, Леонида Байкова и Евгения Расторгуева. В центре выставки – разрушенное Лодейное Поле 1955 года, а также сцены боев за реку Свирь.
Ранее охотник за северным сиянием рассказала, где и как "ловить" явление в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Администрация Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все