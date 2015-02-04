В Петербурге молодые семьи получили 2 млрд рублей на приобретение жилья

Деньги получили 830 семей.

В Петербурге в этом году сумма социальных выплат, выданных молодым семьям на покупку жилья, превысила 2 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 17 сентября.

Деньги получили 830 семей. В городской категории содействия на 2024 год заложено 2,4 млрд рублей. Уже выдано 84% всех запланированных свидетельств.

Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми – это приоритетная задача государства. Для молодых семей социальная выплата существенная помощь в покупке жилья. По статистике молодые семьи чаще всего приобретают квартиры в новостройках. Пресс-служба Смольного

Отмечается, что размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из количества очередников в составе молодой семьи – по 1,19 млн рублей на человека.

Ранее на Piter.TV: комплекты для новорожденных в Петербурге уже получили более 2 тыс. семей.

Фото: Piter.TV