Больше 50% россиян хотели бы отдыхать в День семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских. Согласно исследованию SuperJob, более 50% опрошенных россиян хотели бы, чтобы этот праздник стал официальным выходным.
Против выходного в этот день высказались 27% опрошенных. Среди сторонников выходного дня больше всего женщин – 60%. Также данную инициативу поддерживали чаще состоящие в браке люди – 60%.
Ранее этот семейный праздник отмечался в РФ формально, но указом президента Владимира Путина от 28 июня 2022 года он установлен официально.
В День семьи, любви и верности в Ленобласти поженятся 169 пар.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все