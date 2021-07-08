Больше 50% россиян хотели бы отдыхать в День семьи, любви и верности

Против выходного в этот день высказались 27% опрошенных.

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии Муромских. Согласно исследованию SuperJob, более 50% опрошенных россиян хотели бы, чтобы этот праздник стал официальным выходным.

Против выходного в этот день высказались 27% опрошенных. Среди сторонников выходного дня больше всего женщин – 60%. Также данную инициативу поддерживали чаще состоящие в браке люди – 60%.

Ранее этот семейный праздник отмечался в РФ формально, но указом президента Владимира Путина от 28 июня 2022 года он установлен официально.

В День семьи, любви и верности в Ленобласти поженятся 169 пар.

Фото: Piter.tv