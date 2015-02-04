На строительных площадках 4 петербургских школ прошли выездные совещания

На данный момент готовность объектов составляет около 60%.

Директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов проверил строительство четырех новых школ в Санкт-Петербурге. Инспекция охватила ГБОУ школу № 142 в Парголово, ГБОУ школу № 690 на Октябрьской набережной, ГБОУ лицей № 410 в Гуммолосарах и ГБОУ гимназию № 642 на Морской набережной. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На данный момент готовность объектов составляет около 60%. Ведутся фасадные работы, внутренняя отделка и установка инженерных систем. Также активно строятся спортивные кластеры и благоустраиваются прилегающие территории.

Андрей Алферов отметил важность строгого контроля качества и расходования средств, так как строительство финансируется из городского капитального гранта. Все объекты должны быть готовы к концу 2024 года.

Фото: Управление строительными проектами