Видео момента ДТП в Карелии: легковой автомобиль протаранил на встречке две машины

23 сентября на 128 километре трассы А-130 произошло массовое ДТП с участием отечественной легковушки и двух иномарок. Только сегодня, 28 сентября, появилось видео момента аварии с видеорегистратора, установленного на автомобиле участнике ДТП.
Водитель "Лады" на крутом повороте на большой скорости не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время к повороту приблизились автомобиль "Хендай" и "Ситроен". Отечественное авто протаранило две иномарки по касательной. Автомобили получили механические повреждения.
В результате ДТП водитель "Лады" был госпитализирован с травмами различной тяжести в больницу.
Видео: YouTube/ДТП Петрозаводска и Карелии