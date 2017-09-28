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Видео момента ДТП в Карелии: легковой автомобиль протаранил на встречке две машины

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В сети появилось видео лобового столкновения произошедшего 23 сентября Питкяранте.

 23 сентября на 128 километре трассы А-130 произошло массовое ДТП с участием отечественной легковушки и двух иномарок. Только сегодня, 28 сентября, появилось видео момента аварии с видеорегистратора, установленного на автомобиле участнике ДТП.

Водитель "Лады" на крутом повороте на большой скорости не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В это время к повороту приблизились автомобиль "Хендай" и "Ситроен". Отечественное авто протаранило две иномарки по касательной. Автомобили получили механические повреждения.

В результате ДТП водитель "Лады" был госпитализирован с травмами различной тяжести в больницу.

Видео: YouTube/ДТП Петрозаводска и Карелии

Теги: видео дтп , дтп , карелия , момент аварии , новости регионов
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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