В Петербурге водитель мусоровоза спас выброшенную морскую свинку из-под пресса

Кто-то решил таким образом расстаться со своим домашним питомцем.

Водитель мусоровоза, работавший в одном из районов Петербурга 28 марта, при погрузке отходов обнаружил в кузове грузовика живую морскую свинку. Животное чудом удалось спасти, рассказали в официальной группе "Невского экологического оператора".

Животное чудом выжило, ведь оно могло легко затеряться в мусоре, который как в кузове спецтехники спрессовывается. Грузчик, участвовавший в спасательной операции морской свинки, решил оставить её себе. Зверёк отработал полную рабочую смену со своим спасителем, а затем отправился в свой новый дом.

В организации отметили, что им очень грустно, что такие истории случаются в XXI веке. И напомнили, что есть куда более гуманные способы "расстаться" с домашними животными – например, передать их в добрые руки с помощью объявлений в интернете.

Фото и видео: ВКонтакте/ Невский экологический оператор