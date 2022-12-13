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На Пражской улице натриевые светильники заменили на светодиодные

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Над пешеходными переходами разместили фонари контрастного светового потока для привлечения внимания водителей.

На Пражской улице заменили натриевые светильники на светодиодные. На существующих опорах установлены 136 фонарей нового поколения. Они энергоэффективны: светильники потребляют 20 кВт, что на 14 кВт меньше натриевых. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Над пешеходными переходами разместили фонари контрастного светового потока для привлечения внимания водителей.

В 2023 году во Фрунзенском районе освещение получит территория новой жилой застройки у домов: №46, корпус 2, и №48, корпус 3 и 4, по Софийской улице; №64 по проспекту Славы.

Ранее улицу Орджоникидзе осветили 159 светодиодных светильников.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

 

Теги: пражская улица, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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