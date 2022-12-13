На Пражской улице натриевые светильники заменили на светодиодные

Над пешеходными переходами разместили фонари контрастного светового потока для привлечения внимания водителей.

На Пражской улице заменили натриевые светильники на светодиодные. На существующих опорах установлены 136 фонарей нового поколения. Они энергоэффективны: светильники потребляют 20 кВт, что на 14 кВт меньше натриевых. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Над пешеходными переходами разместили фонари контрастного светового потока для привлечения внимания водителей.

В 2023 году во Фрунзенском районе освещение получит территория новой жилой застройки у домов: №46, корпус 2, и №48, корпус 3 и 4, по Софийской улице; №64 по проспекту Славы.

Ранее улицу Орджоникидзе осветили 159 светодиодных светильников.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению