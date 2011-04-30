В Сосновом Бору скоро откроется новая государственная ветклиника

С просьбой о строительстве государственной лечебницы для животных обращались жители Соснового Бора.

В Сосновом Бору ветеринарная клиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Совсем скоро она откроет свои двери. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Современная клиника для животных рассчитана на прием 60 пациентов в день. В одноэтажном здании разместились терапевтический и хирургический кабинеты, лаборатория, процедурно-прививочный кабинет, дневной стационар для кошек и собак.



С просьбой о строительстве государственной лечебницы для животных обращались жители Соснового Бора. Строительство осуществлялось в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области".

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти