В сети появился трейлер кинокомикса "Веном" с Томом Харди

Том Харди станет супергероем в спин-оффе "Человека-паука".

Сегодня компания Sony опубликовала первый трейлер фильма "Веном". Созданием одноимённого комикса занималось издательство Marvel.

"Веном" - это спин-офф истории о "Человеке-пауке". Главный герой кинокартины— журналист Эдди Брок, в тело которого вселяется инопланетянин Веном. Главную роль играет британский актёр Том Харди.

Режиссером картины стал клипмейкер Рубен Флейшер, ранее снявший фильм "Добро пожаловать в Zомбилэнд".

Многие любители Marvel расстроились, что им не показали самого Венома, что подогревает интерес дождаться премьеры кинокартины, которая в России состоится 4 октября 2018 года

Справка:

Веном - один из самых популярных и известных комикс-суперзлодеев. Дебютировал именно как Веном в трехсотом выпуске The Amazing Spider-Man в 1988 году. Впервые о том, что у Венома может появиться свой фильм, было заявлено больше десяти лет назад - в июле 2007-го, когда продюсер Ави Арад сообщил, что лента-де ушла в разработку. Но почти сразу проект надолго "завис".

Видео: iVideos

Фото: скриншот трейлера