Видео: начальник Выборгской полиции повторно отчитался за минувший год

На этот раз он зачитал отчет перед депутатами и представителями районной администрации.

Сегодня, 26 марта, начальник УМВД по Выборгскому району Эдвардас Вашкис, в рамках заседания Совета депутатов МО "Выборгский район" ЛО, выступил с отчетом об итогах деятельности правоохранительных органов за 2018 год.

Так, общая раскрываемость составила 49,9 %, что на 0,9% выше областного показателя.

Статистика говорит о снижении количества совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения, преступлений сексуальной направленности, нанесения тяжких телесных повреждений, краж транспортных средств, грабежей, разбоев, хулиганства, а также преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.

При этом выросло количество возбужденных уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, сбыту наркотических средств и незаконному обороту оружия.

Зарегистрировано 346 ДТП, в результате которых погибло 63 человека, получили травмы 454 человека. Выявлено 547 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде.

Составлено 400 протоколов по нарушению правил въезда и пребывания на территории РФ иностранными гражданами.

Также, выявлено 52 преступления экономической направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере.

Видео и фото: Piter.TV