Депутаты утвердили состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы районной администрации

Всего в составе конкурсной комиссии 8 членов, из них 4 человека назначены советами депутатов города и района и еще 4 - от правительства Ленинградской области.

3 октября на заседании совета депутатов МО "Город Выборг" были утверждены члены состава комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы районной администрации. В него вошли глава МО "Первомайское городское поселение" Владимир Курносов и глава МО "Красносельское сельское поселение" Галина Бабич.

От муниципального образования "Город Выборг" в состав комиссии войдут городской депутат, руководитель МБУ "ГИЦ" Анатолий Смольянинов и директор библиотеки А. Аалто Елена Рогозина.

Отметим, всего в составе конкурсной комиссии 8 членов, из них 4 человека назначены советами депутатов города и района и еще 4 - от правительства Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты утвердили объем средств дорожного фонда Выборгского района.

Фото: администарция МО "Выборгский район"



