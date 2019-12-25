Депутаты утвердили объем средств дорожного фонда Выборгского района

В 2020 году сумма остается прежней и составит 20 635,5 тысяч рублей.

3 октября состоялось заседание совета депутатов МО "Выборгский район". В ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в бюджет. В частности, глава комитета финансов Константин Паничев затронул вопрос о средствах дорожного фонда на трехлетний плановый период.

В 2020 году сумма остается прежней и составит 20 635,5 тыс. рублей. За счет перераспределения в 2021 и 2022 годах общий объем средств увеличен на 600 тыс. рублей и составит по 5 272,2 тыс. рублей ежегодно.

Глава комитета финансов сообщил народным избранникам, что в 2020 году прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета составит 5 698 210,7 тыс. рублей, сумма расходов - 5 710 561,4 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит районного бюджета - 12 350,7 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что штаб 30-го Гвардейского корпуса передали региону.

Фото: Piter.TV