Неизвестные испортили отреставрированный "Дом Э.П. Дубровича"

Вандалам грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 3-х лет или выплаты штрафа в размере 3 млн. рублей.

Последствия вандализма были зарегистрированы сегодня на Разъезжей улице, 40. Неизвестные граффитисты "тэгнули" недавно отреставрированный "Дом Э.П. Дубровича", – сообщают в пресс-службе ГАТИ Северной столицы.

Основную реставрацию стены и объекта завершили буквально недавно. Город вложил в работы более 120 миллионов рублей, чтобы сохранить историческое наследие для будущих поколений. Однако вандалов история, к сожалению, не интересует. ГАТИ Санкт-Петербурга

В инспекции отмечают, что подобные действия не только являются шалостью, но также свидетельствуют о неуважении к труду, родной культуре, городу и его гражданам. Вандалам, разрисовавшим стену дома, грозит лишение свободы до 3-х лет, либо штраф в размере 3 млн. рублей.

Тем временем лицо, ответственное за содержание объекта, будет ожидать плюсовой температуры воздуха, чтобы смыть граффити и восстановить облик здания.

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Фото: ГАТИ Санкт-Петербурга