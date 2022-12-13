Вандала отправили на 8 месяцев в колонию-поселение за порчу фонарей на Львином мосту

Он причинил ущерб на сумму более 159 тысяч рублей.

В Петербурге вынес приговор в отношении Марселя Вильямовича Ромеро Тамайо, обвиняемого в повреждении объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что ночью 26 июня 2022 года пьяный мужчина, находясь на Львином мосту, повредил торшеры фонарей. Он причинил ущерб на сумму более 159 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчина должен возместить причинённый ущерб.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"